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Силовые структуры
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08:44, 26 июня 2026Силовые структуры

Юному администратору крупнейшей террористической сети из Дагестана предъявили обвинение

СК предъявил обвинение подростку из Дагестана, возглавившему сеть террористов
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Задержанному в Дагестане 17-летнему подростку, администрировавшему крупнейшее международное террористическое сообщество в сети, предъявили обвинение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Юноше вменили часть 1 статьи 30 и пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству малолетних группой лиц»). Его взяли под стражу.

О задержании подростка стало известно ранее 26 июня. В ФСБ России отметили, что его деятельность была направлена на вербовку сверстников для нападений на школы, терактов и минирования объектов социальной инфраструктуры. Сообщество подростка считается крупнейшей международной сетью приверженцев терроризма — оно насчитывало 200 тысяч подписчиков и более пяти тысяч активных участников.

На допросе юноша рассказал о своей причастности к организации нападений на школы, а также заявил, что таким образом хотел прославиться.

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