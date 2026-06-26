Юный лидер международного сообщества террористов из Дагестана рассказал о своем мотиве

Задержанный в Дагестане подросток заявил, что хотел прославиться

Задержанный в Дагестане 17-летний подросток, администрировавший международное террористическое сообщество, заявил, что хотел прославиться. Признание попало на видео, его «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России.

Юноша рассказал, что его роль заключалась в администрировании сообщества, организацией он управлял как ее лидер и вел переписки с участниками. По его словам, организация создавалась для того, чтобы ее признали террористической, а сам лидер и его соратники стали известными.

Ранее стало известно о задержании молодого человека. В ФСБ России отметили, что его деятельность была направлен на вербовку сверстников для нападений на школы, терактов и минирования объектов социальной инфраструктуры в России. Также оно действовало за пределами страны. Сообщество подростка считается крупнейшей международной сетью приверженцев терроризма — она насчитывала 200 тысяч подписчиков и более пяти тысяч активных участников.