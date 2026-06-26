Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:26, 26 июня 2026Силовые структуры

Юный лидер международного сообщества террористов из Дагестана рассказал о своем мотиве

Задержанный в Дагестане подросток заявил, что хотел прославиться
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Global Look Press

Задержанный в Дагестане 17-летний подросток, администрировавший международное террористическое сообщество, заявил, что хотел прославиться. Признание попало на видео, его «Ленте.ру» предоставили в Следственном комитете России.

Юноша рассказал, что его роль заключалась в администрировании сообщества, организацией он управлял как ее лидер и вел переписки с участниками. По его словам, организация создавалась для того, чтобы ее признали террористической, а сам лидер и его соратники стали известными.

Ранее стало известно о задержании молодого человека. В ФСБ России отметили, что его деятельность была направлен на вербовку сверстников для нападений на школы, терактов и минирования объектов социальной инфраструктуры в России. Также оно действовало за пределами страны. Сообщество подростка считается крупнейшей международной сетью приверженцев терроризма — она насчитывала 200 тысяч подписчиков и более пяти тысяч активных участников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Власти сообщили о разрушениях на российском промышленном предприятии после атаки ВСУ

    Киев пообещал террористической сети российского подростка вознаграждения за убийства

    Ключевой партнер России резко снизил закупки досок

    Юному администратору крупнейшей террористической сети из Дагестана предъявили обвинение

    Американка переехала в Россию и призналась в зависти к жителям страны

    В ЕС придумали новый план для Украины

    Задержанный в Дагестане подросток вербовал детей для массовых убийств в школах

    Названа неочевидная причина разбитости после восьмичасового сна

    Юный лидер международного сообщества террористов из Дагестана рассказал о своем мотиве

    Обама уличил Трампа в одержимости им

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok