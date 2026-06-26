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Силовые структуры
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09:30, 26 июня 2026Силовые структурыЭксклюзив

Раскрыта роль безногого каскадера в неуловимой банде автомошенников из России

«Лента.ру»: Безногий каскадер, разбивавший Mercedes для мошенников, получал по ₽70 000
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: R Photography Background / Shutterstock / Fotodom

Безногий каскадер Андрей из банды автомошенников, заработавшей 200 миллионов рублей на страховых выплатах, получал 70 тысяч рублей за каждую устроенную им аварию, остальные деньги шли организаторам. Подробности схемы выяснил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

По данным следствия, инвалиду, владевшему навыками экстремального вождения, могли заплатить 100 тысяч рублей только в случае травмы в ДТП. Его роль в схеме автомошенничества заключалась в том, что он был за рулем дорогостоящего минивэна Mercedes-Benz V-class и на полной скорости направлял его в дерево. Задача была в том, чтобы автомобиль получил повреждения, не позволяющие его восстановить или отремонтировать, на языке автостраховщиков total, чтобы была выплачена полная стоимость по страховке.

В мошеннической схеме использовался дорогостоящий транспорт, оформленный на номинальных владельцев, который каскадер разбивал на невидимом для камер участке дороги. Перед приездом полиции хозяин авто подменял его за рулем, и ОПС получало многомиллионные выплаты по страховке.

О задержании участников схемы в феврале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

О том, как действовала неуловимая банда автомошенников и из-за какой ошибки их разоблачили, можно прочитать здесь.

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