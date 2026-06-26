Раскрыта судьба удушившей скалкой и расчленившей экс-возлюбленного россиянки

В Уфе суд приговорил местную жительницу, которая удушила бывшего возлюбленного скалкой и расчленила его, к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.
Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.
Как установил суд, фигурантка вместе с новым парнем и знакомым пришла к бывшему возлюбленному за вещами. Разговор перерос в застолье. В какой-то момент произошла ссора, и они втроем набросились на пострадавшего. Его изрезали ножом, а потом расчленили. Фрагменты потерпевшего спрятали в лесу, где их нашли прохожие.
По данным канала, суд позже вынесет приговоры двум мужчинам-фигурантам, участвовавшим в преступлении.
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