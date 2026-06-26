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Силовые структуры
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15:09, 26 июня 2026Силовые структуры

Раскрыта судьба удушившей скалкой и расчленившей экс-возлюбленного россиянки

В Уфе убившей и расчленившей бывшего возлюбленного женщине дали 17 лет колонии
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Mash Batash

В Уфе суд приговорил местную жительницу, которая удушила бывшего возлюбленного скалкой и расчленила его, к 17 годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Женщина будет отбывать наказание в колонии общего режима.

Как установил суд, фигурантка вместе с новым парнем и знакомым пришла к бывшему возлюбленному за вещами. Разговор перерос в застолье. В какой-то момент произошла ссора, и они втроем набросились на пострадавшего. Его изрезали ножом, а потом расчленили. Фрагменты потерпевшего спрятали в лесу, где их нашли прохожие.

По данным канала, суд позже вынесет приговоры двум мужчинам-фигурантам, участвовавшим в преступлении.

Ранее сообщалось, что в Москве суд удовлетворил ходатайство об аресте обвиняемого в расправе над сестрой 55-летнего мужчины.

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