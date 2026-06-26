Россиян научили выращивать дыни

Агроном Терентьев: Прищипка поможет вырастить сладкую дыню на даче

Прищипка поможет вырастить на дачном участке сладкую дыню. О том, как улучшить урожай, рассказал агроном Денис Терентьев в беседе с «Аргументами и фактами».

По словам специалиста, прищипка — это один из основных приемов агротехники, который помогает направить силы растения на формирование и налив плодов. «Чтобы стимулировать рост боковых побегов, иногда применяют прищипку после пятого листа. Затем из них выбирают несколько самых сильных, обычно три-четыре», — объяснил Терентьев.

Он добавил, что каждую дыню нужно резать по одной схеме. Такая формировка чаще требуется в теплице, при выращивании на опоре, под пленкой или в регионе с коротким летом, где важно ускорить развитие плодоносящих побегов. При этом агроном рекомендовал воздержаться от прищипывания, если растение слабое, тонкое и с небольшой листовой массой.

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