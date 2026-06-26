Россиянам раскрыли способы экономии на автомобильной страховке

Эксперт Яковлев назвал шесть способов сэкономить на страховом полисе без потери защиты

Как сократить расходы на автострахование без потери защиты, агентству «Прайм» рассказал директор домена «Каско» компании «Ингосстрах» Артем Яковлев. Он подчеркнул: желая сэкономить, отказываться от полиса не придется. Актуальные страховые программы позволяют подобрать оптимальный вариант по цене и объемам покрытия.

Среди основных способов экономии эксперт назвал включение франшизы (расходы уменьшаются до 40 процентов), покупку страховки исключительно от угона и полной гибели автомобиля (скидка от 60 до 90 процентов), лимит годового пробега (до 20 процентов) и обслуживание на мультисервисных станциях технического обслуживания вместо дилерских (от 15 до 20 процентов). Самое значительное снижение — до 40 процентов — обеспечивают договоры, допускающие ремонт с применением восстановленных запчастей. Мини-каско, покрывающее только ущерб по вине других участников движения, обойдется от 5 до 15 тысяч рублей в год.

Таким образом, каждый автомобилист может подобрать схему, которая одновременно защитит и автомобиль, и финансы, подытожил Яковлев.

Ранее автомобилистам объяснили недостаток китайской пленки для кузова машины. Главное отличие между материалом из Китая и европейской продукцией проявляется при демонтаже покрытия. Остатки клея на кузове станут главной проблемой для владельца машины, если он выбрал дешевый китайский вариант.

