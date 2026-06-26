Россиянам раскрыли способы экономии на автомобильной страховке

Как сократить расходы на автострахование без потери защиты, агентству «Прайм» рассказал директор домена «Каско» компании «Ингосстрах» Артем Яковлев. Он подчеркнул: желая сэкономить, отказываться от полиса не придется. Актуальные страховые программы позволяют подобрать оптимальный вариант по цене и объемам покрытия.
Среди основных способов экономии эксперт назвал включение франшизы (расходы уменьшаются до 40 процентов), покупку страховки исключительно от угона и полной гибели автомобиля (скидка от 60 до 90 процентов), лимит годового пробега (до 20 процентов) и обслуживание на мультисервисных станциях технического обслуживания вместо дилерских (от 15 до 20 процентов). Самое значительное снижение — до 40 процентов — обеспечивают договоры, допускающие ремонт с применением восстановленных запчастей. Мини-каско, покрывающее только ущерб по вине других участников движения, обойдется от 5 до 15 тысяч рублей в год.
Таким образом, каждый автомобилист может подобрать схему, которая одновременно защитит и автомобиль, и финансы, подытожил Яковлев.
Ранее автомобилистам объяснили недостаток китайской пленки для кузова машины. Главное отличие между материалом из Китая и европейской продукцией проявляется при демонтаже покрытия. Остатки клея на кузове станут главной проблемой для владельца машины, если он выбрал дешевый китайский вариант.