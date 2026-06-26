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15:35, 26 июня 2026Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за переданные украинской разведке сведения

В Херсонской области осудят мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Херсонской области осудят мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Он обвиняется по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным следствия, мужчина в 2023 году установил контакт с представителями украинской разведки и добровольно стал собирать данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооруженных сил России на территории Херсонской области.

Полученные сведения он направил в феврале 2025 года через один из мессенджеров своему куратору. Переданные данные могли быть использованы для нанесения огневого поражения по местам дислокации российских военных и техники.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что задержанный сотрудниками ФСБ России раскрыл на видео свою уловку.

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