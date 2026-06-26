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21:25, 26 июня 2026Экономика

Россиянки назвали важный критерий при выборе мужчины

«Гранель»: Для 76 % россиянок до 28 лет важно наличие квартиры у мужчины
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Большинство молодых россиянок обращают внимание на наличие квартиры у мужчины, с которым хотят начать отношения. Об этом свидетельствуют результаты исследования ГК «Гранель», которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

В целом наличие недвижимости у мужчин имеет значение для 46 процентов женщин всех возрастных групп. 31 процент респонденток считают важнее стабильный доход партнера, 11 процентов уверены, что недвижимость можно купить вместе, а восемь процентов хотели бы жить в квартире женщины.

При этом среди россиянок 18-28 лет наличие жилья волнует 76 процентов, в то время как девушки 29-38 лет обращают на это внимание в 45 процентов случаев, 39-45 лет — в 39 процентах случаев, а 46 лет — в 25 процентах случаев. Для женщин постарше оказался важнее регулярный доход — среди россиянок от 46 лет его ценят больше наличия недвижимости 52 процента.

Ранее стало известно, что каждая третья россиянка хотела бы жить в квартире не ниже 10-го этажа.

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