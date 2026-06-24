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18:33, 24 июня 2026Экономика

Россиянки назвали любимые этажи

«Гранель»: Россиянки предпочитают жить не ниже 10 этажа
Александра Качан (Редактор)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Каждая третья россиянка (31 процент) хотела бы жить в квартире не ниже, чем на 10 этаже. Об этом рассказала вице-президент по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова, передает «Газета.Ru».

Для некоторых покупательниц желание жить на высоком этаже связано не только с видом из окна и меньшим уровнем шума, но и с безопасностью. «Высокие этажи все чаще воспринимаются женщинами не как элемент люкса, а как базовая защита. 19 процентов покупательниц прямо говорят, что одним из решающих факторов для них стал страх проникновения в квартиру», — объяснила эксперт.

Она добавила, что мужчины меньше задумываются о безопасности — чаще всего (34 процента случаев) главным аргументом в пользу высоких этажей среди мужчин является меньший уровень шума. Защита от взлома заняла только второе место.

Самый высокий спрос на высокие этажи зафиксировали у женщин 30-45 лет — из них такие квартиры выбирает 34 процента. При этом россиянки, готовые жить на этажах ниже пятого, в 41 проценте случаев объяснили свой выбор удобством, а в 29 процентах — привычкой. Чаще всего ощущением безопасности ради удобства жертвует старшее поколение, в то время как девушки до 30 лет в основном выбирают более низкий этаж ради экономии.

Ранее россияне назвали «красные флаги» при поиске квартиры для покупки. 75 процентов признались, что сталкивались с сомнительными объявлениями в сети.

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