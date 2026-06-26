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17:09, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Созданный журналистами «Эха Москвы» проект признали иноагентом

Минюст признал иноагентами проект «Эхо» и медиагруппу «Автономное действие»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Минюст внес в реестр иностранных агентов проект «Эхо», созданный журналистами ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы». Информация об этом появилась на сайте ведомства.

По данным министерства, проект распространял недостоверную информацию о решениях российских властей, выступал против спецоперации на Украине, а также участвовал в создании и распространении материалов иностранных агентов и нежелательных организаций. Также уточняется, что «Эхо» взаимодействует с иностранными агентами.

Кроме того, иноагентом признали медиагруппу «Автономное действие». Она распространяла материалы иностранных агентов и нежелательных организаций, выступала против спецоперации на Украине и транслировала недостоверные сведения о решениях и политике российской власти.

Также в реестр иноагентов попало общественное движение «Крымская солидарность» и социолог Елена Конева.

Ранее стало известно, что приставы решили взыскать сотни тысяч рублей с журналиста Дмитрия Колезева (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Сообщалось, что в его отношении возбудили шесть исполнительных производств.

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