С уехавшего из России журналиста-иноагента решили взыскать сотни тысяч рублей

ФССП взыскивает с журналиста Колезева более 250 тысяч рублей неоплаченных штрафов

Приставы решили взыскать сотни тысяч рублей с известного журналиста Дмитрия Колезева (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшего из России. Об этом свидетельствуют данные в базе Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В отношении журналиста возбуждено шесть исполнительных производств. Всего с Колезева взыскивают 254 тысячи рублей. Как указано в базе, речь идет о неоплаченных штрафах.

Ранее Колезев раскрыл, что оказался в непростой ситуации в Европе из-за ужесточения закона о гражданстве. Как уточнил журналист, Португалия увеличила срок проживания для получения гражданства с пяти до десяти лет.

В августе 2024 года Колезеву вынесли заочный приговор в России. Басманный суд Москвы заочно приговорил журналиста к семи с половиной годам лишения свободы за распространение фейков о Российской армии. Он объявлен в розыск.