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10:59, 26 июня 2026Россия

Стало известно о смерти назначенного Ельциным губернатора

На странице вологодского экс-губернатора Позгалева появилось сообщение о его смерти
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

В ночь с 25 на 26 июня стало известно о смерти вологодского экс-губернатора Вячеслава Позгалева. Сообщение об этом появилось на его странице во «ВКонтакте».

В записи говорится, что смерть Позгалева наступила в 21:00 по местному времени (совпадает с московским). «О дате и месте прощания будет сообщено позже», — сообщили авторы публикации. Причина смерти Позгалева не называется.

Позгалев руководил Вологодской областью 15 лет — с 1996 по 2011 год. На должность исполняющего обязанности руководителя региона его назначил первый президент России Борис Ельцин, позже избиратели Вологодской области поддержали его кандидатуру на выборах. В 2011 году он ушел в отставку со словами «считаю невозможным руководить областью с таким уровнем доверия населения».

Бывшему губернатору было 79 лет. Он родился в нынешней столице Северной Кореи, Пхеньяне, в семье советского контрразведчика. Позгалев увлекался охотой и сам ходил на медведя. В 2017 году он отдал на благотворительный аукцион инкрустированный драгоценными камнями трофей и коллекцию охотничьих ножей.

Ранее стало известно о смерти обвинявшегося в покушении на Ельцина российского политика.

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