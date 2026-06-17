Стало известно о смерти обвинявшегося в покушении на Ельцина российского политика

Стало известно о смерти обвинявшегося в покушении на Ельцина экс-депутата Шашурина

Стало известно о смерти политика Сергея Шашурина, которого обвиняли в покушении на первого президента Российской Федерации (РФ) Бориса Ельцина. Ему было 69 лет. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Шашурин приобрел скандальную известность, будучи депутатом Госдумы от Татарстана. В 1990-е его имя прогремело на всю Россию в связи с обвинением в организации покушения на Ельцина. Впоследствии дело было закрыто.

Политик длительное время входил в состав комитета по экологии. В середине 1990-х Шашурина определили в СИЗО по делу

о хищении автомобилей «КамАЗ». На посту члена комиссии по борьбе с коррупцией он публично обвинял руководство МВД Татарстана в причастности к массовым расправам.

Шашурина неоднократно обвиняли в мошенничестве, хищении государственного имущества и финансовых махинациях, связанных с получением крупных сумм по поддельным документам.

Ранее генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев обвинил Ельцина в превращении России в колонию Запада.

