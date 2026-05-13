Генерал Гурулев: Ельцин превратил Россию в колонию Запада

Первый президент России Борис Ельцин когда-то сделал из огромной страны колонию Запада, и здесь важно называть вещи своими именам. Так высказался генерал-лейтенант запаса Андрей Гурулев в беседе с телеканалом «Царьград».

«Когда Борис Николаевич [Ельцин] сделал из России колонию Запада (…) Вот с этой колонией Владимир Владимирович [Путин] уверенно ведет нас к суверенитету», — заявил он.

Гурулев продолжил, отметив, что российскому лидеру дается это непросто. Тем не менее отправной точкой в кардинальном изменении политики России, направленной к приближению к суверенитету, является даже не специальная военная операция (СВО) на Украине, а речь президента, произнесенная в Мюнхене еще в 2007-м.

19 лет назад президент четко обозначил все приоритеты, говоря о том, что Россия имеет свой путь, она должна быть суверенна Андрей Гурулев генерал-лейтенант запаса

В тот момент, напомнил он, люди, сидевшие в зале, «нервно хихикали» в лицо Путину, однако сейчас Европе больше не до смеха. Гурулев сообщил, что по старой привычке Европа все еще смотрит на Россию как на колонию, но СВО стала закономерным итогом того, что бывшие иностранные партнеры не хотели когда-то договариваться с Москвой.

В то же время Гурулев заметил, что Европе, как и всему Западу в целом, не хочется видеть суверенную Россию. Им якобы важно, чтобы по карте разбросало кучу мелких стран, которые будут работать на своих «хозяев» из-за границы.

9 мая президент России указал, что дело в украинском конфликте идет к завершению. Он также сообщил, что США не заинтересованы в противостоянии Москвы и Киева, а с Россией воюют «глобалистские элиты» Запада.

При этом, отметил глава Кремля, страны Запада решением поддержать Украину попали в колею, из которой не знают, как сейчас выбраться. По его словам, западные страны ожидали поражения РФ в конфликте в течение нескольких месяцев, но этого не произошло.