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Забота о себе
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09:30, 26 июня 2026Забота о себе

У ребенка слезла кожа с лица из-за популярного тренда с микроволновкой

Mirror: Британка Вайолет Цербст разогрела игрушку в микроволновке и получила ожог лица
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Valeriia Sakhno / Shutterstock / Fotodom  

Девочка из Великобритании по имени Вайолет Цербст получила сильный ожог лица, когда решила повторить популярный в соцсети тренд. Ее историю опубликовало издание Mirror.

В материале объяснили: суть тренда состоит в том, что положить в микроволновку силиконовый кубик-сквиш, наполненный гелем, и разогреть его. Цербст решила повторить его и поставила игрушку в микроволновую печь на 30 секунд. Затем девочка сжала кубик, и горячий гель попал ей на лицо, оставив сильные ожоги и волдыри. «Я мяла его секунды три, а потом он раздулся в шарик и взорвался мне в лицо. Я почувствовала, как с меня слезает кожа», — вспомнила девочка.

Отец ребенка добавил, что услышал кошмарные крики дочери. «Это вещество, похожее на расплавленный ирис, прилипло к ее лицу. Кожа отслаивалась и слезала, вещество было во рту, и она пыталась выплюнуть его», — рассказал мужчина.

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Родители девочки обратились в больницу, ее госпитализировали. Цербст провела неделю в больнице, сейчас ей нужна реабилитация. Вместе с врачами она призывает других детей не следовать опасным трендам.

Ранее в подмосковном Красногорске спасли россиянина, который случайно выпил уксусную эссенцию. Мужчина принял жидкость в бутылке с уксусом за воду и успел сделать несколько глотков, прежде чем понял ошибку.

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