Уехавшая из России Лазарева по-русски ответила чиновнику в Европарламенте

Лазарева рассказала, что ответила депутату Европарламента Лагодинскому на русском языке

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая из России, рассказала, что на конференции Европарламента по-русски ответила задавшему ей вопрос европейскому чиновнику Сергею Лагодинскому. О произошедшем она написала в своем Telegram-канале.

Лазарева рассказала, что на конференции Европарламента «Брюссельский диалог», где ей дали высказаться о проблемах подростков-эмигрантов в Европе, говорила на французском языке, так как плохо знает английский. При этом во время выступления в специальных наушниках звучал перевод ее слов на русский, что ее сильно сбивало. Чтобы это не повлияло на качество ее выступления на иностранном языке, в какой-то момент Лазарева решила снять наушники.

«Поэтому когда на следующем панельном заседании депутат Европарламента Сергей Лагодинский спросил меня, что я могу посоветовать им, европейским парламентариям, чтобы облегчить жизнь русскоязычных подростков-эмигрантов в Европе, я уже была подготовлена и все им высказала, что хотела. По-русски», — заключила Лазарева.

Ранее ведущая призналась, что во время речи в Европарламенте испытала ужас. Она добавила, что ее выступление было внезапным и заняло мало времени.