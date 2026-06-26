Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:13, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Уехавшая из России Лазарева по-русски ответила чиновнику в Европарламенте

Лазарева рассказала, что ответила депутату Европарламента Лагодинскому на русском языке
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая из России, рассказала, что на конференции Европарламента по-русски ответила задавшему ей вопрос европейскому чиновнику Сергею Лагодинскому. О произошедшем она написала в своем Telegram-канале.

Лазарева рассказала, что на конференции Европарламента «Брюссельский диалог», где ей дали высказаться о проблемах подростков-эмигрантов в Европе, говорила на французском языке, так как плохо знает английский. При этом во время выступления в специальных наушниках звучал перевод ее слов на русский, что ее сильно сбивало. Чтобы это не повлияло на качество ее выступления на иностранном языке, в какой-то момент Лазарева решила снять наушники.

«Поэтому когда на следующем панельном заседании депутат Европарламента Сергей Лагодинский спросил меня, что я могу посоветовать им, европейским парламентариям, чтобы облегчить жизнь русскоязычных подростков-эмигрантов в Европе, я уже была подготовлена и все им высказала, что хотела. По-русски», — заключила Лазарева.

Ранее ведущая призналась, что во время речи в Европарламенте испытала ужас. Она добавила, что ее выступление было внезапным и заняло мало времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался о послевоенных отношениях с Россией

    Россиянин семь лет развращал двух несовершеннолетних падчериц

    Россиянин заказал сотни предметов третьего рейха с нацистской символикой

    Россиянам назвали самый востребованный на рынке труда возраст

    Россиянка позагорала и осталась с перекошенным лицом

    Пользу регулярной смены паролей поставили под сомнение

    FT заявила о грядущей катастрофе в аэропортах Рима

    Появились подробности о человеческих головах из морозилки в Москве

    В Европе указали на опасные последствия европейской поддержки Украины

    Назван горизонт дальнейшего падения индекса Мосбиржи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok