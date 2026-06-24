Уехавшая из России Лазарева выступила на конференции Европарламента и испытала ужас

Лазарева заявила, что выступила на конференции Европарламента «Брюссельский диалог»

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая из России, рассказала, что выступила на конференции «Брюссельский диалог», который организовал Европарламент. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Коротко и внезапно выступила на Брюссельском диалоге», — подписала Лазарева фотографию, на которой она сидит в зале во время конференции и говорит в микрофон. Она также в шутку добавила, что испытала ужас и неожиданно заговорила на французском языке.

Ранее Лазарева призналась, что расплакалась из-за отключения электричества. Она также заявила, что из-за этой и других бытовых проблем находится в дофаминовой яме.

До этого телеведущая назвала своих детей лишенными родины. Лазарева отметила, что они больше не могут приезжать в Россию.