Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:49, 24 июня 2026Интернет и СМИ

Уехавшая из России Лазарева выступила на конференции Европарламента и испытала ужас

Лазарева заявила, что выступила на конференции Европарламента «Брюссельский диалог»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уехавшая из России, рассказала, что выступила на конференции «Брюссельский диалог», который организовал Европарламент. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Коротко и внезапно выступила на Брюссельском диалоге», — подписала Лазарева фотографию, на которой она сидит в зале во время конференции и говорит в микрофон. Она также в шутку добавила, что испытала ужас и неожиданно заговорила на французском языке.

Ранее Лазарева призналась, что расплакалась из-за отключения электричества. Она также заявила, что из-за этой и других бытовых проблем находится в дофаминовой яме.

До этого телеведущая назвала своих детей лишенными родины. Лазарева отметила, что они больше не могут приезжать в Россию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия впервые уничтожила новейшее американское оружие ВСУ

    В России высказались об атаках ВСУ призывом «вогнать в землю» индустрию беспилотников

    Уехавшая из России Лазарева выступила на конференции Европарламента и испытала ужас

    Российский производитель самолетов сменит регион регистрации

    Срок льготной ставки по семейной ипотеке захотели урезать

    «Росэл» защитит дроны от РЭБ

    У собственников российского подшипникового завода изъяли активы на сотни миллиардов рублей

    Раскрыта площадка по пробиву с продажей данных 112 миллионов россиян

    Россияне рассказали о помогающих следить за здоровьем технологиях

    Россиян предостерегли от использования таблеток-присадок для экономии топлива

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok