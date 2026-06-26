Улицы Москвы заполнили пылесосы-уборщики

В Москве уборочная электротехника появилась в новых районах

В Москве пылесосы-уборщики начали работать не только в центральных районах города. Об этом сообщает Telegram-канал Городского хозяйства Москвы.



Ранее электротехника работала только в центральных районах, в том числе на улицах Тверская, Моховая и Воздвиженка, Садовом кольце, Кутузовском проспекте, территории Парка Победы на Поклонной горе. Теперь уборщики появились на Ленинском, Волгоградском и Рязанском проспектах, Краснопресненской набережной и улице 1905 года. Кроме того, проводят уборку на территории делового центра «Москва-Сити» и в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО).

Летом электротехника работает как дорожный вакуумный пылесос, зимой очищает территории с помощью фронтальной щетки и распределяет противогололедные материалы.

Ранее на Белорусском вокзале началось тестирование робота-уборщика.