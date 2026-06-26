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17:46, 26 июня 2026Культура

Умерла номинированная на «Оскар» в 1945 году звезда Голливуда

Номинированная на «Оскар» в 1945 году актриса Энн Блит ушла из жизни в возрасте 98 лет
Андрей Шеньшаков

Фото: Fred Prouser / Reuters

Известная американская актриса Энн Блит, которая была номинирована на «Оскар» в 1945 году, ушла из жизни. Об этом сообщает издание Variety.

Энн получила номинацию на престижную кинопремию за лучшую женскую роль второго плана в фильме «Милдред Пирс». Отмечается, что Блит была одной из последних звезд так называемого «золотого века» Голливуда. Причины кончины артистки не раскрываются.

Энн Блит дебютировала в качестве актрисы уже в 13 лет. Она была звездой Бродвея, где стартовала с мюзикла «Дозор на Рейне». На протяжении всей жизни она была связана со сценой и кинематографом, однако сохраняла подробности личной жизни в тайне.

Ранее американский актер Джек Тейлор умер в возрасте 99 лет. По информации источника, артист умер в Испании, где проживал более шестидесяти лет.

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