Умер актер Джек Тейлор из «Графа Дракулы»

Актер Джек Тейлор из «Графа Дракулы» и «Конана» ушел из жизни в возрасте 99 лет

Американский актер Джек Тейлор умер в возрасте 99 лет. Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.

По информации источника, артист умер в Испании, где проживал более шестидесяти лет. Последней работой Джека в кино стала картина «Свободный буфет», в которой актер снялся в 2025 году. Также недавно он опубликовал мемуары «Мои 100 лет кино».

Артист прославился после участия в культовых фильмах ужасов и фэнтези: «Граф Дракула» (1970), «Конан-варвар» (1982), «Девятые врата» (1999). Также работал с режиссерами Ридли Скоттом, Милошем Форманом. На заре своей карьеры, в 1953 году, Тейлор снялся в телепередаче с Мэрилин Монро.

