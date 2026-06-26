Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:20, 26 июня 2026РоссияЭксклюзив

В Госдуме поделились воспоминаниями о бывшем министре обороны России Сергее Иванове

Депутат Соболев: Сергей Иванов достойно исполнял свои обязанности
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший министр обороны России Сергей Иванов всегда достойно исполнял свои обязанности, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Воспоминаниями он поделился с «Лентой.ру».

Telegram-канал «Единая Лига ВТБ» ранее сообщил о смерти экс-спецпредставителя президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

«Министр обороны Иванов все же человек военный, из спецслужб. В принципе, я скажу, что он достойно исполнял свои служебные обязанности», — сказал Соболев.

В феврале этого года Иванов по собственному желанию оставил пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Сергей Иванов в 2001-2007 годах был министром обороны России, а в 2011-2016 годах он возглавлял администрацию президента. В 2007 году считался основным конкурентом Дмитрия Медведева на выдвижение в президенты от партии власти.

Иванов — генерал-полковник запаса. В 1990-е и 2000-е работал и на других государственных должностях, в том числе заместителя директора ФСБ, секретаря Совета безопасности и вице-премьера правительства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер бывший министр обороны России Сергей Иванов

    Названы самые модные купальники на лето

    Жителей российского города предупредили об экстремальной жаре

    Кремль отреагировал на смерть бывшего министра обороны России

    Врач предупредила о синдроме мертвых ягодиц из-за сидячей работы

    Назван первый признак самого распространенного вида рака

    Известная певица подарила жилье пострадавшим от потопа россиянам

    В Госдуме поделились воспоминаниями о бывшем министре обороны России Сергее Иванове

    Власти сделали заявление о режиме ЧС в Севастополе

    Ида Галич высказалась об обиженных на КВН людях

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok