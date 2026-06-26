В Госдуме поделились воспоминаниями о бывшем министре обороны России Сергее Иванове

Депутат Соболев: Сергей Иванов достойно исполнял свои обязанности

Бывший министр обороны России Сергей Иванов всегда достойно исполнял свои обязанности, заявил член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев. Воспоминаниями он поделился с «Лентой.ру».

Telegram-канал «Единая Лига ВТБ» ранее сообщил о смерти экс-спецпредставителя президента России Владимира Путина по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

«Министр обороны Иванов все же человек военный, из спецслужб. В принципе, я скажу, что он достойно исполнял свои служебные обязанности», — сказал Соболев.

В феврале этого года Иванов по собственному желанию оставил пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта.

Сергей Иванов в 2001-2007 годах был министром обороны России, а в 2011-2016 годах он возглавлял администрацию президента. В 2007 году считался основным конкурентом Дмитрия Медведева на выдвижение в президенты от партии власти.

Иванов — генерал-полковник запаса. В 1990-е и 2000-е работал и на других государственных должностях, в том числе заместителя директора ФСБ, секретаря Совета безопасности и вице-премьера правительства.

