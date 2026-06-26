В МИД заявили об отсутствии данных об усыновленных США российских детях

МИД: США не предоставляют России данные о жизни усыновленных российских детей

Соединенные Штаты не предоставляют России информацию о жизни усыновленных в США российских детей. Об этом сообщил РИА Новости директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД России Григорий Лукьянцев.

Как подчеркнул дипломат, при усыновлении детей предполагалась регулярная отчетность об их жизни, однако США не отчитываются перед Россией и «тенденция только ухудшается».

«Американская сторона в том числе ссылается на необходимость защиты персональных данных, защиты детей», — заявил Лукьянцев.

По его словам, свое молчание Вашингтон также аргументирует тем, что вопрос усыновления в основном регулируется на уровне штатов. Запрет на усыновление российских детей американскими гражданами действует в России с 1 января 2013 года.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Госдепартамент США навязывает американское гражданство детям российских дипломатов для нового витка давления.