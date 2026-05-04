Захарова: Россия не признает навязывания гражданства США детям дипломатов

Госдепартамент США навязывает американское гражданство детям дипломатов РФ для нового витка давления. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в статье, опубликованной в «Ведомостях».

Она напомнила, что в соответствии с местными законами, «право почвы» автоматически не распространяется. Дипломат подчеркнула, что Москва не признает навязываемое гражданство и будет требовать от Вашингтона «подтверждения в каждом конкретном случае, что новорожденный не находится» под американской юрисдикцией.

«Произвольное предоставление гражданства США детям сотрудников потенциально дает Вашингтону рычаг недобросовестного давления на наш персонал - вдруг ребенка похитят под предлогом, например, ювенального права или необходимости проверить его на предмет гендерного соответствия в рамках очередного витка "новой нормальности"? А таких примеров мы видим немало», — отметила Захарова.

Ранее россиянка побывала в США и развеяла миф об идеальной стране для родов. Если у женщины нет страховки, нормального статуса и понимания системы, роды здесь — это нервно, пояснила она.

