Россиянка побывала в США и развеяла миф об идеальной стране для родов

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и развеяла миф о том, что это идеальная страна для родов. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что многие соотечественницы едут рожать в Америку на последних сроках, иногда с кредитами, так как их дети автоматически получат гражданство США и право жить и работать в стране «без виз, очередей, лотерей и унижений на границе». Однако дальше начинаются проблемы.

«Америка — это не бесплатный роддом с феями. Если у тебя нет страховки, нормального статуса и понимания системы, роды здесь — это нервно. Да, существуют программы помощи, бесплатная медицина для малоимущих, Medi-Cal, WIC и все такое. Но большинство тех, кто едет рожать в США "ради ребенка", под эти категории не попадают», — предупредила Ершова, добавив, что женщине придется платить за страховку, анализы, роды, послеродовой уход, документы, жилье и перелеты.

Блогерша также рассказала, что в США нет материнского капитала просто за факт рождения и финансовой поддержки от государства, в отличие от России, где есть единовременные выплаты, ежемесячные пособия и льготы.

«Да, суммы не космос. Да, бюрократии хватает. Да, все не идеально. Но государство хотя бы обозначает участие. Ты не чувствуешь себя полностью брошенной на произвол судьбы с младенцем и списком счетов», — констатировала путешественница.

Ранее эта же тревел-блогерша пообщалась с соотечественниками, которые переехали в США, и описала их жизнь словами «хроническая усталость». По словам Ершовой, люди с образованием и опытом работают на износ.