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21:23, 26 июня 2026Россия

В России предложили повысить возраст молодежи до 40 лет

В России предложили увеличить предельный возраст молодежи с 35 до 40 лет
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Предельный возраст людей, которые относятся к молодежи, следует увеличить с 35 до 40 лет. С таким предложением в интервью РИА Новости выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он объяснил эту идею тем, что в стране повысили пенсионный возраст, «а молодежь стоит на месте». По его мнению, в 40 лет люди уже переходят в категорию зрелых.

«Нужно увеличить до 40 лет. Считаю, вполне нормально, даже по сроку жизни за последние 100 лет продолжительность пошла резко вверх. Можно разные льготы давать по возрастам в 20-30 лет и в 40», — сказал он.

Ранее со схожим предложением выступила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. «Можно 39-летних считать молодежью, потому что увеличивается продолжительность жизни, сдвигаются границы возраста. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее», — сказала она.

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