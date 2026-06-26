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15:08, 26 июня 2026Наука и техника

В России рассказали о неуязвимости камикадзе «Молния»

РИА Новости: Дрон «Молния-2» неуязвим для средств РЭБ противника
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российский дрон-камикадзе самолетного типа «Молния-2» практически неуязвим для средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника. Об этом начальник расчета беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки российских войск «Север» с позывным Снег рассказал РИА Новости.

По его словам, «Молния-2» может выполнять задачи на дальности 30-40 километров. «Данная "птица" может набрать высоту около километра и пройти участки РЭБ-воздействия противника, оставаясь недосягаемой. Лучше всего она подойдет для тех целей, куда маленькие дроны добраться не смогут», — сказал военнослужащий.

Двухмоторный беспилотник с размахом крыла 1,5 метра весит около десяти килограммов. Аппарат может нести до шести килограммов полезной нагрузки, а скорость полета составляет 80 километров в час. Также существует разведывательная модификация «Молния-Р» с новой камерой, более емкими батареями и цифровой связью и аппарат большой грузоподъемности «Молния-13».

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