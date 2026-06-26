Задержанный в Дагестане подросток вербовал детей для массовых убийств в школах

СК: Задержанный в Дагестане подросток вербовал детей для терактов в школах

В Московской области 17-летнему подростку предъявлено обвинение в подготовке к совершению массовых убийств в школах. Задержание было осуществлено совместными усилиями Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по Московской области, ФСБ и МВД России в Республике Дагестан, рассказала «Ленте.ру» официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Задержанный подросток оказался создателем и администратором международных террористических сетевых сообществ. Он обвиняется по статье 30, части 1, и пунктам «а, в, ж» части 2 статьи 105 УК РФ.

В ходе допроса задержанный подтвердил свою причастность к организации покушения на учащихся Домодедовской средней школы, которое было предотвращено. Кроме того, подросток сообщил о планах по совершению аналогичных преступлений в других регионах, включая Санкт-Петербург, Оренбург, Красноярск, Липецк, Калугу, Ставропольский край и Республику Бурятия.

Деятельность молодого человека была под контролем украинских спецслужб, которые занимались вербовкой российских подростков для нападений на школы и ложных минирований. В управлении террористической сетью участвовали не менее трех граждан Украины и соучастники из других стран.

На момент задержания подросток администрировал информационные ресурсы, пропагандирующие террористическую идеологию, с аудиторией более 200 тысяч подписчиков, из которых около 5 тысяч были активными участниками. У него был изъят архив переписки с сообщниками из России, США и Европы, а также фото и видео, связанные с подготовкой и исполнением террористических актов.

Ранее сообщалось, что в 2025-2026 годах участники этой организации совершили более 20 поджогов автомобилей и рассылали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений в США и Европе. Финансирование этих действий также осуществлялось украинскими спецслужбами.

На данный момент подросток арестован.