Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:42, 25 июня 2026Россия

В российском регионе трое мужчин подняли неизвестный предмет с земли и пострадали

В Брянской области трое мужчин пострадали после того, как подняли неизвестный предмет
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В селе Нижнее (Брянская область) трое мужчин пострадали в результате взрыва, который произошел после того, как они подняли неизвестный предмет с земли. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

«В результате нарушений правил безопасности трое мужчин получили минно-взрывные травмы и ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали и оказали им всю необходимую помощь.

Ковальчук напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов не стоит подходить и взаимодействовать с ними. В первую очередь необходимо сообщить о находке в Единую дежурную диспетчерскую службу.

Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами удара Вооруженных сил Украины по территории Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский утвердил 40-дневную операцию СБУ

    США и страны Персидского залива поддержали переговоры Израиля и Ливана

    В Норвегии отреагировали на желание лучшего вратаря чемпионата мира переехать в Россию

    Страна Евросоюза отказалась предоставлять убежище украинским мужчинам призывного возраста

    Звезду «Бригады» госпитализировали с ишемической атакой

    На Украине мобилизовали собаку

    В российском регионе трое мужчин подняли неизвестный предмет с земли и пострадали

    В Госдуме оценили возможности Калининграда отразить потенциальную угрозу НАТО

    Сати Казанова объяснила замену старых песен на мантры

    57-летняя ведущая шоу «Снимите это немедленно!» отдохнула в бикини и восхитила фанатов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok