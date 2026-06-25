В российском регионе трое мужчин подняли неизвестный предмет с земли и пострадали

В селе Нижнее (Брянская область) трое мужчин пострадали в результате взрыва, который произошел после того, как они подняли неизвестный предмет с земли. Об этом рассказал врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.
«В результате нарушений правил безопасности трое мужчин получили минно-взрывные травмы и ранения различной степени тяжести», — говорится в сообщении. Пострадавших госпитализировали и оказали им всю необходимую помощь.
Ковальчук напомнил, что при обнаружении подозрительных предметов не стоит подходить и взаимодействовать с ними. В первую очередь необходимо сообщить о находке в Единую дежурную диспетчерскую службу.
Ранее сообщалось, что два человека стали жертвами удара Вооруженных сил Украины по территории Брянской области.