27 июня рыболовы по всему миру отмечают праздник, связанный с этим промыслом. Православные верующие в этот день вспоминают святых Дивеевского монастыря. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники выпадают на 27 июня, какие приметы связаны с этим днем и кто из известных людей празднует день рождения.
Праздники в России и мире
«Алые паруса» в Санкт-Петербурге
Фестиваль «Алые паруса» — это единственное в мире масштабное представление, посвященное выпускникам школ. Праздник на Неве уже стал визитной карточкой города, в июне турпоток в Северную столицу возрастает примерно в два раза, по сравнению с другими месяцами. Полюбоваться красочным шоу приезжают и гости из российских регионов, и иностранцы. В 2026 году «Алые паруса» проводят с 27 на 28 июня.
Традиционно фестиваль состоит из двух частей: концерта на Дворцовой площади и пиротехнического шоу на Неве, с прохождением брига с алыми парусами. Как правило, праздник длится с восьми вечера до четырех утра.
Всемирный день рыболовства
Праздник установила Международная конференция по регулированию и развитию рыболовства, которая прошла в июле 1984 года. Цели праздника: повысить престиж рыболовства и призвать людей к бережному потреблению водных ресурсов. Сейчас рыба и морепродукты — неотъемлемая часть рациона и важный источник дохода, главным образом для жителей развивающихся стран.
В честь праздника в разных странах проходят соревнования по рыбной ловле, мероприятия на природе и экологические акции. Кроме того, в России есть отдельный День рыбака: его отмечают во второе воскресенье июля.
Какие еще праздники отмечают в России и мире 27 июня
- День молодежи в России (отмечается в последнюю субботу июня);
- День микро-, малых и средних предприятий;
- День национального единства в Таджикистане;
- День памяти жертв коммунистического режима в Чехии;
- День национального гимна Канады.
Какой церковный праздник 27 июня
Собор Дивеевских святых
В этот день почитают святых монахинь и священнослужителей женского Серафимо-Дивеевского монастыря. Обитель в селе Дивеево была основана во второй половине XVIII века. Сейчас православные почитают это место как четвертый земной удел Богородицы после Иверии (современная Грузия), Святой Горы Афон и Киево-Печерской лавры.
В список Дивеевских святых входят 17 мучеников, преподобных, блаженных и исповедниц. В том числе в соборе Дивеевских святых почитают преподобного Серафима Саровского, благодаря которому монастырь стал одним из главных мест паломничества.
День памяти пророка Елисея
Пророк Елисей жил в IX веке до нашей эры в поселении Авелмаум близ реки Иордан. По легенде, к служению его призвал пророк Илия — один из самых почитаемых святых Ветхого Завета, который живым вознесся на небо. Елисей стал свидетелем того, как Илия взошел на огненную колесницу, после чего подобрал плащ учителя, с которым получил его дар и силу.
Елисей пророчествовал следующие 65 лет, смело обличая идолопоклонничество и лицемерие властей. Ему приписывают многочисленные чудеса: по преданию, Елисей очистил непригодную для питья воду из Иерихонского источника, избавил вдову от голодной смерти тем, что масло в ее сосуде чудесным образом умножалось.
В народе праздник в честь святого Елисея называли Елисеевым днем или Елисей Гречкосей, так как в это время продолжали сажать позднюю гречиху.
Какие еще церковные праздники отмечают 27 июня
- День памяти преподобного Елисея Сумского;
- День памяти святителя Мефодия, патриарха Константинопольского;
- День памяти благоверного князя Мстислава Храброго;
- Обретение мощей священномученика Владимира (Богоявленского).
Приметы на 27 июня
- Лягушки и жабы выползли на сушу — к дождю;
- Много комаров — к хорошему урожаю ягод, а мошкары — к грибам;
- Рыба резвится в реке или утки затихли — будет гроза;
- Чайки сели на воду — к хорошей погоде.
Кто родился 27 июня
Алсу (43 года)
Певица Алсу выступает на сцене с 15 лет, первые синглы «Иногда» и «Зимний сон» сразу же принесли артистке широкую известность. В 2000 году Алсу представила Россию на конкурсе «Евровидение» и заняла второе место.
В 2006 году Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова. В браке певица родила троих детей. В 2024 году стало известно, что Алсу подала на развод.
Тоби Магуайр (51 год)
Широкому зрителю он известен по роли Человека-паука в трилогии Сэма Рэйми. Позже Магуайр установил мировой рекорд Гиннесса как один из артистов с самой продолжительной карьерой в Marvel. Кроме того, Тоби Магуайр снимался в фильмах «Великий Гэтсби», «Плезантвиль», «Фаворит» и «Правила виноделов».
Кто еще родился 27 июня
- Джей Джей Абрамс (60 лет) — американский режиссер и продюсер;
- Виктор Дробыш (60 лет) — российский композитор и музыкальный продюсер;
- Ирина Тонева (49 лет) — российская певица, участница группы «Фабрика»;
- Хлои Кардашьян (42 года) — американская бизнесвумен, участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян»;
- Светлана Кузнецова (41 год) — российская теннисистка.