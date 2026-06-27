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10:16, 27 июня 2026Россия

Володин поздравил россиян с Днем молодежи

Председатель Госдумы Володин поздравил россиян с Днем молодежи
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин поздравил россиян с Днем молодежи. Поздравление опубликовано на сайте Госдумы.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с Днем молодежи!» — заявил Володин.

Спикер российского парламента заявил, что при выборе профессионального пути молодые люди должны определять приоритеты и помнить, что на их плечах лежит ответственность за будущее страны и ее достижения.

Вячеслав Володин подчеркнул, что молодежь должна мечтать и идти к своей цели, преодолевать препятствия на жизненном пути и становиться сильнее. «Желаю вам здоровья, хорошего настроения и успехов!» — заключил председатель Госдумы.

В конце июня заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб заявил, что предельный возраст людей, которые относятся к молодежи, следует увеличить с 35 до 40 лет. «Можно разные льготы давать по возрастам в 20-30 лет и в 40», — предложил Гриб.

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