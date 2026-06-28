28 июня профессиональный праздник отмечают букмекеры, а день рождения празднует американский предприниматель Илон Маск. «Лента.ру» рассказывает, какие еще торжества приходятся на конец июня, кто из известных людей отмечает день рождения и на какие приметы 28 июня стоит обратить внимание.

Праздники в России и мире

День российского букмекера

День российского букмекера, или День организаторов пари, установили по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов. Букмекеры — профессиональные спорщики. Они заключают пари, связанные со спортивными и культурными мероприятиями, политическими выборами и так далее. В ходе спора они принимают денежные ставки на то или иное событие и выплачивают выигрыши в соответствии с заранее оговоренными вероятностями.

Сейчас эта отрасль — главный спонсор спорта в России, помимо государства: по закону два процента от заработка со всех пари букмекеры отчисляют в бюджет.

День памяти Пoзнaнcкoгo июня 1956 года в Польше

"Мы требуем хлеба!" - Протест в Познани 1956 года. Фото: Public domain / Wikipedia

28 июня 1956 года, в Польше прошли массовые антиправительственные выступления, ныне известные как «Познанский июнь». Волнения начались в Познани — многотысячная толпа собралась в центре города, и очень скоро мирная демонстрация превратилась в массовые беспорядки. По разным оценкам, жертвами конфликта стали около 80 человек. Это первое из многочисленных выступлений против коммунистического правительства Польши, повлиявших на внутреннюю политику государства.

Какие еще праздники отмечают в мире 28 июня

День работников средств массовой информации в Казахстане;

Видовдан — главный национальный праздник Сербии;

Международный день социального бизнеса.

Какой церковный праздник 28 июня

День Святого Вита

Вит Римский жил в конце III века и был сыном богатого сицилийца-язычника. Однако с ранних лет мальчик уверовал в Христа и обрел дар чудотворения. Несмотря на гонения, Вит активно проповедовал, так что даже отец не смог заставить его отречься от Христа. В 13 лет юноша предстал перед судом, пережил пытки и мужественно принял казнь.

С именем святого связан термин «Пляска Святого Вита» — так в средневековье называли хорею, неврологическое расстройство, в числе симптомов которого — непроизвольные движения конечностей и туловища, «танцующая» походка. Название закрепилось благодаря поверью, что если в праздник святого Вита потанцевать перед его статуей, можно обрести крепкое здоровье.

Fortunat Bergant - Sv. Vid v kotlu. Фото: Public domain / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 28 июня

День памяти пророка Амоса;

День святителя Ионы Московского;

День памяти мучеников Модеста и Крискентии-питательницы;

День памяти преподобного Дулы страстотерпца Египетского;

День памяти преподобного Иеронима Блаженного, Стридонского.

Приметы на 28 июня

Идет дождь — погода на оставшееся лето и начало осени будет жаркой;

Жадничать в этот день — к безденежью;

Выбросить остатки еды — также к бедности;

Ругаться и кричать — к большой беде;

Нельзя купаться в этот день — можно столкнуться с водяными и русалками.

Кто родился 28 июня

Илон Маск (55 лет)

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американский предприниматель, инженер и миллиардер известен как основатель и глава компании SpaceX, генеральный директор и архитектор продукта компании Tesla, а с 2022 года еще и владелец соцсети Twitter, которую Маск переименовал в X.

В 2024 году Илон Маск занял второе место в рейтинге богатейших людей мира. Forbes оценил его состояние в 195 миллиардов долларов.

Американская актриса Кэти Бейтс прославилась благодаря роли Энни Уилкс в фильме «Мизери» по роману Стивена Кинга. Также она сыграла «Непотопляемую Молли» в «Титанике» Джеймса Кэмерона. Многим актриса известна по ролям в сериалах «Американская история ужасов» и «Офис».

Кто еще родился 28 июня