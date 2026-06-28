В Италии ограбили виллу семьи Андреа Бочелли

Il Tirreno: Тосканскую виллу семьи Андреа Бочелли ограбили на полмиллиона евро

В Италии ограбили виллу, принадлежащую семье Андреа Бочелли. О происшествии пишет газета Il Tirreno.

Поместье родственников знаменитого певца находится в тосканском городе Форте-дей-Марми на берегу Тирренского моря. Как отмечается, на вилле орудовали профессиональные домушники. Согласно источникам газеты, грабителям удалось унести украшения, дорогие часы, фирменные сумки и наличные деньги. В сумме улов преступников составил порядка полмиллиона евро. В момент ограбления на вилле никого не было: усадьбу временно сдавали в аренду семье американских туристов. При этом дом не охранялся, а сигнализация была отключена. Это не единственный в Тоскане объект недвижимости, которым владеет семья Бочелли. Другие свои дома семейство также сдает в аренду на лето.

Ранее был ограблен дом аргентинского чемпиона US Open Хуана Мартина Дель Потро. Из особняка похитили кубки, медали и другие вещи теннисиста. Следствие полагает, что злоумышленники заранее знали схему дома и распорядок дня его обитателей.