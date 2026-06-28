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03:52, 28 июня 2026Мир

Британия осталась без единой атомной подлодки и лишилась возможности следить за Россией

UKDJ: Последняя многоцелевая атомная подлодка Великобритании больше не на ходу
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Великобритания внось осталась без единой многоцелевой атомной подводной лодки. Ни одно из боеспособных судов Королевского флота не патрулирует воды, сообщает UK Defence Journal (UKDJ).

Уточняется, что из всех подлодок класса Astute в арсенале страны две неактивны, они находятся на базе Фаслейн на реке Клайд, они давно не были в воде. Еще два судна проходят длительное глубокое обслуживание в Девонпорте. Поледняя лодка, единственная побывавшая в море за последние недели, стоит в Девонпорте, куда попала для послепоходового обслуживания. Портал сообщает, что она не готова к новому развертыванию.

UKDJ подчеркивает, что ситуация с атомными подлодками имеет стратегическое значение для королевства, так как они стали важнейшим инструментом для скрытой слежки за российскими кораблями в Северной Атлантике. Также именно они защищают стратегические ракетоносцы и единственные в британском флоте могут быть площадкой для запуска крылатых ракет Tomahawk.

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