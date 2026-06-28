Чиновники из Мексики решили стать информаторами администрации Трампа

NYT: Мексиканские чиновники стали информаторами администрации Трампа

Некоторые мексиканские чиновники, включая членов правящей партии Morena, начали предоставлять информацию о своих коллегах администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Как стало известно изданию, контакты активизировались на фоне расследований Вашингтона в отношении мексиканских чиновников, которых подозревают в связях с наркокартелями. Против данных расследований выступила президент страны Клаудия Шейнбаум. Она сочла их формой иностранного вмешательства. Собеседники NYT заявили, что многие политики пытаются опередить возможные расследования в свой адрес.

Ранее Трамп заявил, что именно преступные сообщества управляют Мексикой, а не ее президент Клаудия Шейнбаум. Американский лидер констатировал, что Соединенным Штатам «придется что-то сделать» с этим.