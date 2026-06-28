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12:19, 28 июня 2026Экономика

Две страны оказались лидерами по импорту российской косметики

Минпромторг РФ: Белоруссия и Казахстан стали лидерами по импорту российской косметики
Кирилл Луцюк

Фото: BearFotos / Shutterstock / Fotodom  

Российская косметика пользуется большим спросом в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом заявил заместитель Министра промышленности и торговли России Михаил Юрин. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, лидерами по импорту данной продукции оказались Белоруссия и Казахстан. Кроме того, российская косметика стала все активнее завоевывать рынок Узбекистана.

Как уточнил Юрин, для России также интересны такие страны, как Индия и КНР, на рынках которых российские производители стремительно наращивают свое присутствие.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля суммарная стоимость экспорта косметических средств из Хорватии в Россию выросла более чем в 30 раз в месячном выражении. За указанный период в Россию завезли косметики на общую сумму 14,1 миллиона евро. В марте показатель находился на уровне 467,7 тысячи. Достигнутый результат назвали максимальным за всю современную историю статистических наблюдений. В итоге Хорватия стала вторым крупнейшим поставщиком косметики на российский рынок среди стран ЕС. Лидером оказалась Франция.

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