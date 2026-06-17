Страна НАТО завалила Россию косметикой

РИА Новости: Экспорт косметики из Хорватии в Россию вырос в 30 раз в апреле

По итогам апреля суммарная стоимость экспорта косметических средств из Хорватии в Россию увеличилась более чем в 30 раз в месячном выражении. О резком росте поставок этого вида продукции из страны НАТО сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы Евросоюза (Eurostat).

За отчетный период в Россию из европейского государства завезли косметики на общую сумму 14,1 миллиона евро. Для сравнения, в марте показатель находился на уровне 467,7 тысячи. Таким образом, за месяц стоимость поставок увеличилась примерно в 30,2 раза.

Достигнутый результат оказался максимальным за всю современную историю статистических наблюдений. Eurostat предоставляет данные с 1988 года. Подобная динамика позволила Хорватии стать вторым крупнейшим поставщиком косметики на российский рынок среди стран ЕС. Лидером оказалась Франция (15,9 миллиона евро), а топ-3 замкнула Италия (8,1 миллиона).

Одним из ключевых поставщиков косметики в Россию является Южная Корея. За первые пять месяцев этого года экспорт такого рода продукции из азиатской страны в РФ увеличился на 14 процентов и достиг 163,6 миллиона долларов в денежном выражении.