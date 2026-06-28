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19:51, 28 июня 2026Россия

«Единая Россия» определилась с кандидатами в Госдуму

«Единая Россия» подготовила федеральный список из 400 кандидатов
Кирилл Луцюк

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

«Единая Россия» представила федеральный список кандидатов в депутаты Государственной Думы, включающий 400 фамилий. Об этом сообщило ТАСС.

Отмечается, что данный перечень сформирован из 57 региональных групп. В общефедеральную часть вошли министр иностранных дел России Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, военный корреспондент Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия» Владислав Головин.

По одномандатным округам партия выдвинула 225 кандидатов.

Ранее политолог Илья Ухов заявил, что выбор первой пятерки федерального списка «Единой России» отражает ключевые приоритеты государства — защиту суверенитета, социальное развитие, поддержку семей и курс на будущее страны.

По мнению президента России Владимира Путина, главными преимуществами «Единой России» являются близость к людям, патриотическая солидарность, слаженный командный труд, профессионализм и ответственность, лежащие в ее фундаменте.

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