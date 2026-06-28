Путин пожелал одной партии удачи на выборах

Путин пожелал «Единой России» удачи на выборах

Президент России Владимир Путин пожелал членам «Единой России» удачи на выборах в Госдуму. Об этом глава государства заявил в ходе съезда партии, трансляция которого ведется в соцсети «ВКонтакте».

«Я ведь принял участие в создании "Единой России" и хочу пожелать съезду успешной работы, а партии — удачи на выборах», — сказал президент.

Главным преимуществом партии Путин назвал близость к людям, патриотическую солидарность, слаженный командный труд, профессионализм и ответственность, лежащие в ее фундаменте.

Он также подчеркнул, что «Единая Россия» заслужила статус партии-лидера. По его словам, сторонники партии никогда не были популистами и не устраивают погони за рейтингами за счет пустых обещаний.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «все знают, какую партию поддерживает президент во время выборов». Однако конкретное название пресс-секретарь главы государства не привел.