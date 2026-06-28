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21:20, 28 июня 2026Россия

В Минпросвещения проанализируют небывалые результаты по ЕГЭ

Минпросвещения: 500 баллов на ЕГЭ — феномен, требующий анализа
Виктория Клабукова

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

500-балльный результат на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по пяти предметам — феномен, требующий анализа. Такое мнение в беседе с агентством ТАСС высказала эксперт Минпросвещения, директор института психологии РГПУ имени А. И. Герцена Светлана Безгодова.

500 баллов по пяти дисциплинам на ЕГЭ набрала Екатерина Малкова. Такой результат в ведомстве называют феноменальным явлением, которое требует анализа на когнитивном и личностном уровне. Залогом успеха, по мнению Безгодовой, являются мотивация и грамотное целеполагание. «Важно не только ставить задачи, но и уметь достигать их через систематическую работу и самодисциплину», — заявила представитель ведомства.

Кроме того, хороший результат на экзамене гарантируют умение справляться с волнением и способность сосредоточиться в условиях стресса, это показатели зрелости нервной системы выпускника. «Уровень саморегуляции у Екатерины исключительно высок. Анализ интервью с ней говорит о том, что она способна планировать время, контролировать собственное состояние, корректировать действия в зависимости от результата», — пояснила Безгодова. Отдельно стоит упомянуть интеллектуальные способности девушки: максимальные баллы по гуманитарным и точным предметам свидетельствуют о когнитивной универсальности, которая в таком юном возрасте встречается нечасто. Большую роль, помимо прочего, играют окружение и поддержка близких, которые позволяют раскрыть потенциал школьника.

Екатерина Малкова является выпускницей московской школы №1409. Высшие баллы она получила по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике.

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