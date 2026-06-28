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12:16, 28 июня 2026Бывший СССР

Кучма предостерег Украину от ставших бы подарком Путину экспериментов

Кучма: Эксперименты с Конституцией Украины станут подарком Путину
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Экс-президент Украины Леонид Кучма предостерег республику от экспериментов с конституцией. Его мнение приводит «Укринформ».

По ловам Кучмы, изменять конституцию небезопасно даже в мирное время, а во время конфликта опасно даже думать о них. Бывший украинский лидер считает, что это может привести к гражданскому противостоянию внутри страны. «Это может оттолкнуть наших союзников в Европе и вдохновить наших недругов. В конце концов это стало бы подарком для [президента России Владимира] Путина», — сказал он.

Кучма подчеркнул, что в нынешнее время соблюдение на Украине конституции особо важно, так как стабильность правовых правил является основой устойчивости государства.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что президента страны Владимира Зеленского могут освободить от должности в обход процедур. По его словам, единственным методом отстранения президента от власти в соответствии с конституцией является проведение импичмента, однако сейчас она невозможна. Азаров напомнил о более простом методе, который использовали спецслужбы США и Запада для отстранения президента Украины Виктора Януковича.

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