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16:49, 28 июня 2026Россия

Медведев назвал преимущество России перед западной цивилизацией

Медведев: Единство России сильнее западной цивилизации
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Единство России сильнее западной цивилизации. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Когда мы вместе, нас невозможно сломить», — сказал он на съезде партии «Единая Россия».

По словам зампреда СБ РФ, противники России добиваются, чтобы она исчезла с карты мира, но единство России сильнее западной цивилизации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха. Российский лидер отметил, что их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились.

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