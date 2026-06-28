Медведев: Единство России сильнее западной цивилизации

Единство России сильнее западной цивилизации. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев, сообщает ТАСС.

«Когда мы вместе, нас невозможно сломить», — сказал он на съезде партии «Единая Россия».

По словам зампреда СБ РФ, противники России добиваются, чтобы она исчезла с карты мира, но единство России сильнее западной цивилизации.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада стремились одержать победу над Россией в военном конфликте, но не добились успеха. Российский лидер отметил, что их попытки дестабилизировать ситуацию изнутри также провалились.