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16:38, 28 июня 2026Россия

Медведев назвал причину распада Украины

Медведев обвинил Запад в поддержке нацизма на Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Поддержка Западом нацистского режима в Киеве привела к фактическому распаду Украины и может вести к уничтожению целой нации. Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на съезде партии, сообщает ТАСС.

«Яркий пример тому [оправданию фашизма] — это поддержка антинародного нацистского режима в Киеве. Эта поддержка привела не только к фактическому распаду крупного государства, она ведет по сути к необратимому уничтожению целой нации», — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина отступает по всей линии боевого соприкосновения. «[Киевский] режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим методам», — сказал он.

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