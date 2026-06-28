Медведев обвинил Запад в поддержке нацизма на Украине

Поддержка Западом нацистского режима в Киеве привела к фактическому распаду Украины и может вести к уничтожению целой нации. Об этом заявил председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на съезде партии, сообщает ТАСС.

«Яркий пример тому [оправданию фашизма] — это поддержка антинародного нацистского режима в Киеве. Эта поддержка привела не только к фактическому распаду крупного государства, она ведет по сути к необратимому уничтожению целой нации», — сказал политик.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина отступает по всей линии боевого соприкосновения. «[Киевский] режим отступает по всей линии боевого соприкосновения и потому перешел к откровенно террористическим методам», — сказал он.

