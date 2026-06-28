Названы сценарии перехода долгов от родителей к детям

Юрист Сысоев: При наследовании имущества долги родителей могут перейти к детям

Долги могут перейти от родителей к детям только в ряде случаев, сообщила юрист, руководитель и основатель ЮК «Юридическая сила» Юлия Сысоева. Подобные сценарии она разобрала в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, вероятность перехода долгов от родителей к детям существует в трех ситуациях: если дети наследуют имущество родителей, если они являются созаемщиками или поручителями по кредитам, а кредиты выплачиваться перестали, если дети несут солидарную ответственность за имущество (например, это касается долгов по ЖКХ).

«Разберем подробнее. Если родитель ушел из жизни, а ребенок вступает в наследство, то наследуются не только имущественные права, но и обязанности умершего. Таким образом, наследникам переходят в том числе задолженности умершего, и кредиторы вправе требовать их погашения от наследников. При этом, согласно статье 1175 [Гражданского кодекса] ГК РФ, наследник отвечает по долгам умершего исключительно в пределах стоимости наследованного имущества», — высказалась юрист.

Сысоева отметила, что, согласно статье 1112 ГК РФ, сюда не входят долги, которые связаны с личностью умершего — алименты и штрафы. Если долги же родителей превышают стоимость имущества, от наследства можно отказаться у нотариуса в течении 6 месяцев — вместе с ним исчезнет и обязанность выплачивать кредиты, обозначила собеседница «Ленты.ру».

Если брать во внимание долги при жизни, то банки и коллекторы не имеют права требовать выплат по кредиту с совершеннолетних детей, если ребенок не подписывал кредитный договор и не является созаемщиком или поручителем по кредитам родителей. Если же ребенок является созаемщиком или поручителем, то банк в случае просрочек вправе требовать с совершеннолетних детей погашение долга Юлия Сысоева юрист

Кроме того, согласно части 3 статьи 31 Жилищного кодекса РФ, дети несут солидарную ответственность по долгам родителей за ЖКХ, если они являются дееспособными, совершеннолетними и прописаны (проживают) совместно с собственником в жилом помещении.

«Чтобы избежать такой ответственности, необходимо разделить расходы по ЖКХ через суд или через официальное соглашение. Что важно — взносы на капитальный ремонт обязан оплачивать только собственник помещения. С дееспособных членов семьи (детей) такие взносы солидарно взыскать не могут», — заключила специалист.

Ранее юрист и основатель бизнес-сообщества Илья Русяев предупреждал, что у должников по кредитам в некоторых случаях могут изъять дачу.