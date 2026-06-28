Названы вызывающие аллергию неочевидные продукты

Нутрициолог Гусакова назвала киви и кунжут неочевидными продуктами, вызывающими аллергию

Когда речь заходит о пищевой аллергии, большинство вспоминает одни и те же продукты: шоколад, цитрусовые, клубника, — но зачастую настоящие аллергены скрываются там, где их никто не ищет, рассказала нутрициолог Вероника Гусакова. Неочевидные позиции, которые могут вызвать патологическую реакцию иммунной системы организма, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

«Во-первых, аллергия на фрукты может быть связана с пыльцой. К примеру, вы съели яблоко и почувствовали зуд во рту. Причина может быть вовсе не в яблоке. У многих людей с аллергией на березу иммунная система ошибочно принимает белки яблока, груши, персика или вишни за белки пыльцы», — поделилась эксперт.

Кроме того, многие знают про реакцию организма на арахис и орехи, но редко задумываются о кунжуте, который стал за последние годы одним из самых распространенных аллергенов, обратила внимание Гусакова. По словам нутрициолога, проблема заключается в том, что он может скрываться где угодно: в булочках, в соусах, в хумусе, в салатах и даже некоторых кондитерских изделиях.

«Еще один продукт, который редко попадает под подозрение — киви. Он часто вызывает аллергические реакции. Симптомы могут варьироваться от легкого покалывания и зуда во рту до более выраженных реакций. Аллергия на киви может сочетается с реакцией на банан, авокадо и каштан. Это связано со сходством некоторых белков, которые иммунная система воспринимает как угрозу. Поэтому человек может долго не связывать свои симптомы именно с киви, особенно если ест его не каждый день», — предупредила специалист.

В список обязательных аллергенов, которые производители должны указывать на упаковке продуктов во многих странах Европы, входит горчица, сообщила собеседница «Ленты.ру». Так как ее редко употребляют как самостоятельный продукт и чаще всего она встречается в составе соусов, маринадов и заправок для салатов или мясных полуфабрикатов, продукт является сложным для выявления реакций.

Еще один продукт аллерген — сельдерей. Мало кто знает, что аллергическую реакцию могут способны вызывать не только стебли, но и семена сельдерея, которые используют при производстве специй и бульонных кубиков. Из-за этого человек может даже не подозревать, что регулярно контактирует с аллергеном Вероника Гусакова нутрициолог

Следует помнить, что аллергия может появиться во взрослом возрасте — и в 30, и в 40, и в 50 лет, заключила нутрициолог.

Ранее ветеринарный врач Таисия Ильина Тополиный предупреждала россиян об опасности тополиного пуха для собак. По словам специалиста, он переносит на себе пыльцу и может усиливать у питомцев аллергию.

