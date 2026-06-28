Политолог назвал главным итогом съезда «Единой России» поддержку партии президентом

Политолог Павел Данилин объяснил значение участия Путина в съезде «Единой России»

Участие президента Владимира Путина в съезде «Единой России» стало главным политическим сигналом и подтвердило поддержку партии со стороны главы государства. Такое мнение высказал доцент Финансового университета при правительстве России, директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин, комментируя «Ленте.ру» итоги съезда.

«Главное впечатление от съезда — это присутствие на нем президента России Владимира Путина. В выступлении он подчеркнул, что рассматривает "Единую Россию" как силовой хребет государства, как фундамент и опору политики, которую проводят президент и правительство», — сказал Павел Данилин.

По словам эксперта, участие главы государства в работе съезда имеет особое политическое значение. Он пояснил, что тем самым была подтверждена поддержка партии со стороны президента. Как отметил Данилин, это также нашло отражение в составе первой пятерки федерального списка на выборах в Государственную думу.

«В первой пятерке представлены Сергей Лавров — самый популярный министр правительства России, и Сергей Собянин — самый популярный губернатор. Они подчеркивают значимость и силу партийного списка», — подчеркнул Павел Данилин.

Эксперт отметил, что в федеральный список вошли руководители, обладающие высоким уровнем общественной поддержки. По его словам, участие губернаторов и министров в избирательной кампании свидетельствует об их готовности лично участвовать в продвижении партии и брать на себя политическую ответственность. Он добавил, что такая вовлеченность руководителей разных уровней стала одной из особенностей нынешней кампании.

По мнению Данилина, внимание заслуживает и сама атмосфера съезда. Он обратил внимание на выступления представителей различных регионов и общественных организаций, которые, как считает эксперт, продемонстрировали широкий состав участников партийного форума.

«Мы увидели, что партия подтвердила: она не просто правящая, а общероссийская партия, которая выступает за единство страны и действительно является партией власти», — заключил Павел Данилин.

Президент России 28 июня Владимир Путин выступил на съезде «Единой России», где затронул вопросы предстоящих выборов в Государственную Думу, обеспечения безопасности, социально-экономического развития и суверенитета страны. По итогам съезда председатель партии Дмитрий Медведев представил первую пятерку федерального списка, в которую вошли министр иностранных дел Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, глава «Юнармии» Владислав Головин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова и военный корреспондент Евгений Поддубный.

