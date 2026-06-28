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11:38, 28 июня 2026Мир

Польшу призвали наладить отношения с Украиной ради одной цели

Сикорский: Польша и Украина должны урегулировать разногласия, чтобы противостоять России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Радослав Сикорский

Радослав Сикорский. Фото: Yoan Valat / Reuters

Польша и Украина должны незамедлительно урегулировать разногласия, чтобы вместе противостоять России. Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в беседе с CBS News.

«Речь не идет о том, чтобы упасть в объятья друг друга. Речь идет о том, чтобы не повторять ошибок прошлого и найти лучшее общее будущее. В этом смысле я надеюсь, что мы сможем наладить отношения с Украиной», — отметил он.

По словам польского политика, Варшаве следует наладить отношения с Киевом, чтобы президент России Владимир Путин не смог использовать конфликт в своих интересах.

Ранее стало известно, что Радослав Сикорский оказался в центре скандала после того, как выступил с инициативой назвать аэропорт Жешува в честь жертв УПА (Украинская повстанческая армия; признана экстремистской и запрещена в России). Сообщается, что у аэропорта уже есть исторический покровитель — семья Ульма, расстрелянная карателями в 1944 году.

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