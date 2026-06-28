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16:12, 28 июня 2026Россия

Путин назвал элиту России

Путин назвал героев СВО подлинной элитой России
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Pavel Bednyakov / Sputnik / Kremlin via Reuters

Герои специальной военной операции (СВО) являются подлинной элитой страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда партии Единая Россия, трансляция которого ведется во «ВКонтакте».

По мнению главы государства, участники СВО должны продолжать службу в гражданских сферах, в политике, экономике, а также в государственном и муниципальном управлении. Он подчеркнул, что для этого необходимо создавать все условия.

Путин также отметил, что сегодня все граждане поддерживают служащих на передовой военнослужащих и верят в Российскую армию и флот.

Ранее президент заявил, что участники СВО освобождают исторические территории России. Он считает, что воинские коллективы являются главной составляющей успеха в спецоперации.

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