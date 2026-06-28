Путин назвал элиту России

Путин назвал героев СВО подлинной элитой России

Герои специальной военной операции (СВО) являются подлинной элитой страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе съезда партии Единая Россия, трансляция которого ведется во «ВКонтакте».

По мнению главы государства, участники СВО должны продолжать службу в гражданских сферах, в политике, экономике, а также в государственном и муниципальном управлении. Он подчеркнул, что для этого необходимо создавать все условия.

Путин также отметил, что сегодня все граждане поддерживают служащих на передовой военнослужащих и верят в Российскую армию и флот.

Ранее президент заявил, что участники СВО освобождают исторические территории России. Он считает, что воинские коллективы являются главной составляющей успеха в спецоперации.