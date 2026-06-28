Путин: Долг партии «Единая Россия» — сделать все для победы

Россия всегда побеждала благодаря единству народа, долг партии «Единая Россия» — приложить усилия для достижения победы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова опубликованы в официальном Telegram-канале «Единой России».

«Россия всегда была сильна, побеждала благодаря народной сплоченности (...) Сегодня весь наш народ поддерживает героев на передовой. Долг "Единой России" — сделать все для победы», — отметил он.

По словам Путина, внутреннее единство России беспокоит недружественные страны. Одно все их попытки остаются тщетными, и нынешние усилия не принесут успеха.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что враги хотят уничтожить Россию, но «Единая Россия» намерена этому воспрепятствовать. Он отметил, что вражеские государства пытаются уничтожить все, что создавалось с любовью предыдущими поколениями для процветания России.