Стало известно о желании врагов стереть Россию с карты мира

Медведев: Враги хотят, чтобы наша страна исчезла с карты мира

Враги хотят уничтожить Россию, но «Единая Россия» намерена этому воспрепятствовать. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на предвыборном съезде партии «Единая Россия», передает ТАСС.

«Что скрывать, наши враги хотят, чтобы наша страна действительно исчезла с карты мира, говорят об этом напрямую», — отметил он.

Российский политик подчеркнул, что недружественные государства пытаются уничтожить все, что создавалось с любовью предыдущими поколениями для процветания России.

«"Единая Россия" не позволит им сделать этого», — заключил Медведев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что герои специальной военной операции (СВО) являются подлинной элитой страны. По его мнению, участники СВО должны продолжать службу в гражданских сферах, в политике, экономике, а также в государственном и муниципальном управлении.