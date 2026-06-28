Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:32, 28 июня 2026Россия

Путин назвал условие для свободы человека

Путин: Человек не может быть свободен, если не свободны его народ и страна
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anastasia Barashkova / Reuters

Человек не может быть свободен, если не свободны его народ и страна. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Единство может быть построено только на свободе, с опорой на свои обычаи, культуру, историю. И эти традиции говорят о том, что человек не может быть свободным, если не свободен его народ, его страна», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что свобода человека и суверенитет России являются равнозначными и тождественными понятиями.

Ранее Путин заявил, что Россию «пробуют на зуб» и пытаются от нее избавиться. По его словам, это происходит, поскольку Россия — это мировой фактор, который всегда стоял на пути зла.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал условие существования России

    Медведев назвал причину распада Украины

    Путин назвал очевидный фундамент российского общества

    Россияне пожаловались на проблемы с возвратом средств в популярном сервисе бронирования

    Россиянам назвали главную опасность избытка китайских автобрендов

    Россиянам назвали ответственных при ДТП с беспилотными машинами

    Путин назвал условие для свободы человека

    В сети удивились коллекции сумок футболиста Эрлинга Холанна на 23 миллиона рублей

    Путин высказался о безуспешных попытках Запада победить Россию

    Назван возможный кандидат на пост президента Сербии после отставки Вучича

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok