Путин назвал условие для свободы человека

Путин: Человек не может быть свободен, если не свободны его народ и страна

Человек не может быть свободен, если не свободны его народ и страна. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

«Единство может быть построено только на свободе, с опорой на свои обычаи, культуру, историю. И эти традиции говорят о том, что человек не может быть свободным, если не свободен его народ, его страна», — сказал он.

Российский лидер подчеркнул, что свобода человека и суверенитет России являются равнозначными и тождественными понятиями.

Ранее Путин заявил, что Россию «пробуют на зуб» и пытаются от нее избавиться. По его словам, это происходит, поскольку Россия — это мировой фактор, который всегда стоял на пути зла.

